Governo: Meloni, ‘Europa casa comune, non circolo elitario con soci di serie A e serie B’

Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Noi non concepiamo l’Unione europea come un circolo elitario con soci di serie A e soci di serie B, o peggio come una società per azioni diretta da un consiglio di amministrazione con il solo compito di tenere i conti in ordine. L’Unione europea per noi è la casa comune dei popoli europei e come tale deve essere in grado di fronteggiare le grandi sfide della nostra epoca, a partire da quelle che gli Stati membri difficilmente possono affrontare da soli. Penso agli accordi commerciali, certo, ma anche all’approvigionamento di materie prime e di energia, alle politiche migratorie, alle scelte geopolitiche, alla lotta al terrorismo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Camera.