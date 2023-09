Governo: Meloni, ‘farò il mio lavoro fino alla fine, giorno per giorno come direbbe Rambo’**

Settembre 17, 2023

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Giorno per giorno come direbbe Rambo. Ho deciso di affrontare un problema alla volta, di rimanere sempre concentrata, leggo pochissimo i giornali, i commenti, guardo poco, cerco di farmi guidare da quello che la mia coscienza dice essere giusto. Dopo di che ci sono i momenti che dici ma chi me lo ha fatto fare, ma io sono una persona che in vita sua non è mai scappata dalle sue responsabilità, quindi se gli italiani hanno scelto che in questa fase così complessa della vita dell’Italia, dell’Europa, probabilmente del mondo intero, io dovevo avere un ruolo, farò il mio lavoro fino alla fine e lo farò al massimo delle mie responsabilità e delle mie possibilità perchè loro possano essere fieri di me e perchè anch’io possa essere fiera di me”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Paolo Del Debbio nella puntata di ‘Dritto e rovescio’ che andrà in onda questa sera su Retequattro, a proposito del suo primo anno di Governo.