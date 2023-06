Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Perché faccio il giro del mondo? Cosa vado a fare? Vado a difendere l’interesse nazionale italiano. E’ ingenuo credere che in un mondo globalizzato, in un sistema multilaterale, noi non siamo collegati a quello che accade nel resto del mondo. Oggi c’è un’Italia che torna protagonista sullo scenario internazionale. Questa è la cosa più preziosa che si possa fare”. Così la premier Giorgia Meloni, nell’intervista a ‘Quarta Repubblica’, su Rete4, in onda questa sera.