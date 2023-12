Governo: Meloni, ‘il mio grazie a Berlusconi, con Salvini e Tajani amicizia e lealtà’

Dicembre 17, 2023

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Voglio ringraziare Salvini e Tajani per questi 14 mesi insieme, 14 mesi di amicizia, condivisione e lealtà. Dalle loro parole” oggi ad Atreju “la conferma che se da ormai 30 anni, con formule diverse, il centrodestra italiano esiste non è per un incidente della storia ma per un sistema di valori condiviso. Voglio anch’io mandare il mio grazie oggi a Silvio Berlusconi”. Così Giorgia Meloni da Atreju.