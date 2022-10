Governo: Meloni, ‘il o la presidente? Ci si batte su cose concrete, donne non hanno da temere’

Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Io credo che le donne si debbano giudicare per il merito. In questi giorni si è fatto un gran parlare, grandi polemiche sull’uso de ‘il presidente’ o ‘la presidente’, ma io non ho mai pensato che la grandezza delle nostre battaglie si misuri nel farsi chiamare ‘capotrena’, ho pensato che fossero ben altri i temi su cui occorreva battersi. Ma sono punti di vista. Le donne italiane non hanno assolutamente nulla da temere da questo governo, ma io sono convinta che in cuor loro” anche quante sostengono il contrario “non lo pensino, nemmeno loro”. Così il premier Giorgia Meloni, in Aula alla Camera.