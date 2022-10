Governo: Meloni, ‘imparare da errori pandemia, rilanciare sanità di prossimità’

Ottobre 26, 2022

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Sulla sanità pubblica la sfida ora è superare l’emergenza, recuperare i tempi delle prestazioni, che hanno rallentato parecchio. Imparare cosa non ha funzionato nella gestione della pandemia”. Così il premier Giorgia Meloni, nel corso della replica in Aula al Senato.

Per la sanità, il presidente del Consiglio rimarca come occorra puntare sulla “medicina di prossimità, sulla territorialità e sul ruolo dei medici di medicina generale, coinvolgere le farmacie nell’erogazione di taluni servizi, incentivare la telemedicina. Migliorare la comunicazione tra ospedali e territorio”, implementare il “fascicolo sanitario elettronico. Il diritto alla salute è riconosciuto in Costituzione, non è ammissibile vi sia turismo sanitario e bisogna superare le disuguaglianze tra regioni”, anche nell'”erogazione dei livelli essenziali di assistenza”.