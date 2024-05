Governo: Meloni, ‘imparato lingue anche grazie a Jacko, detestavo la matematica’

31 Maggio 2024

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – La materia preferita “le lingue, avrei tanto voluto fare l’interprete”. Le ha imparate “molto da autodidatta, molto a scuola sì ma anche grazie alla musica, le canzoni… Adoravo Michael Jackson, dovevo capire cosa dicesse nelle canzoni. ‘Man in the mirror’ è la canzone che preferivo”, mentre pollice verso per la “matematica… mmmmh. Oggi ho il problema con mia figlia, che mi chiede di aiutarla”. La premier Giorgia Meloni si racconta studentessa a Skuola.net, in un’intervista che sarà online alle 14 di oggi.