Governo: Meloni, ‘in India è ‘Melodimania’, sui social su note Bollywood’

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Il rapporto privilegiato con il Presidente statunitense Joe Biden? “Mi ci intendo bene. Quando non sono d’accordo, glielo dico, perché sei utile, e sei amico, se dici le cose come stanno. Con Ursula von der Leyen lavoro bene, con il primo ministro britannico Sunak siamo diventati amici. Ma anche con molti leader mediorientali e con il primo ministro indiano Modi. In India è scoppiata la “Melodimania”, i social hanno rilanciato i miei incontri con Modi montando i nostri scambi con le musiche di Bollywood. Alla fine ho scoperto di avere follower anche tra gli indiani…”. Lo dice la premier Giorgia Meloni nel libro, in uscita oggi, ‘Il rancore e la speranza’, di cui il Corriere della Sera ha pubblicato alcuni stralci.