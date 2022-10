Governo: Meloni, ‘in Ue Italia farà sentire forte la sua voce’

Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Ovviamente non mi sfuggono la curiosità e l’interesse per la postura che il Governo terrà verso le istituzioni europee. O ancora meglio, vorrei dire dentro le istituzioni europee. Perché è quello il luogo in cui l’Italia farà sentire forte la sua voce, come si conviene a una grande nazione fondatrice. Non per frenare o sabotare l’integrazione europea, come ho sentito dire in queste settimane, ma per contribuire ad indirizzarla verso una maggiore efficacia nella risposta alle crisi e alle minacce esterne e verso un approccio più vicino ai cittadini e alle imprese”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Camera.