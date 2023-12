Governo: Meloni influenzata, salta intervista da Porro

Dicembre 18, 2023

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ‘salta’ l’intervista di Nicola Porro, attesa in onda questa sera su Rete Quattro. “Rispetto a quanto precedentemente comunicato – si legge in una nota Mediaset – il premier Giorgia Meloni non sarà ospite questa sera della trasmissione ‘Quarta Repubblica’”. L’assenza della presidente del Consiglio sarebbe legata a un’indisposizione, dovuta a qualche linea di febbre.