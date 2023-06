Governo: Meloni, ‘io non sono Italia spaghetti e mandolino che si fa fregare’

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “In un sistema multilaterale e globalizzato”, “le relazioni sono importanti e la collaborazione richiede credibilità, affidabilità e serietà. E io se faccio un accordo, dico una cosa e la faccio: io non sono l’Italia spaghetti e mandolino che dice di sì e sorride nelle foto e poi si fa fregare tutto o prova a fregarti. Io voglio un’Italia che cammina a testa altra nella storia e credo che con questa capacità di stringere rapporti si portano i risultati”. Così la premier Giorgia Meloni, in un’intervista a Quarta Repubblica, in onda stasera in prima serata su Retequattro.

“All’estero mi sono divertita un paio di volte – aggiunge in un altro passaggio della lunga intervista – : ricordo che a Sharm el Sheikh incontrando il presidente del consiglio europeo gli ho chiesto: non sei stupito che io non sia verde e che non abbia le antenne? Chiaramente l’impressione che ho avuto io è che siamo stati figli un po’ del racconto che avevano letto e che invece trovandosi una persona normale e seria siano rimasti colpiti”.