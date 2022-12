Governo: Meloni, ‘Italia mosaico su cui valorizzare appartenenza nazionale’

Dicembre 5, 2022

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “L’italia è un mosaico di territori dalle potenzialità straordinarie: ogni territorio può contare su energie e risorse che meritano di essere conosciute, valorizzate e messe in rete. Noi dobbiamo essere consapevoli di questo patrimonio per rafforzare e valorizzare il sentimento di appartenenza nazionale: è un legame identitario, culturale, economico, sociale che è nostro compito rafforzare nella attività quotidiana che svogliamo declinandolo nelle politiche e nelle scelte che siamo chiamati a fare ogni giorno e che investono temi molto concreti a partire dalle infrastrutture, la sicurezza, la transizione ecologica, digitale, le politiche sociali e di welfare, il sostegno alla famiglia e alla natalità”. Così il premier Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento a ‘L’Italia delle Regioni’.

Si tratta, ha ancora rimarcato il presidente del Consiglio, di “temi che incarnano sfide decisive per il futuro di questa nazione e che possiamo affrontare solamente se sappiamo mettere in campo le giuste sinergie tra Stato e Regioni”.