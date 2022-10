Ottobre 14, 2022

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Gli italiani ci chiedono risposte immediate e non perdere tempo. E la votazione di oggi, dopo quella di ieri in Senato, conferma che vogliamo lavorare in questa direzione”. Così la leader di Fdi e premier in pectore, Giorgia Meloni, in un passaggio della nota con cui ‘saluta’ l’elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera.