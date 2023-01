Governo: Meloni, ‘lavoriamo per dare priorità a crescita, così si risponde a attese’

Gennaio 12, 2023

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Noi lavoriamo per dare priorità alla crescita, perché, per rispondere alle attese, bisogna generare una ricchezza da distribuire, altrimenti si distribuisce la povertà. Quando noi abbiamo fatto la legge di bilancio abbiamo prima dovuto mettere in sicurezza le famiglie e il tessuto produttivo dal caro bollette, dopodiché avevamo 10 mld e avevamo due strade: tagliare le accise per tutti, anche per i ricchi, oppure concentrare le risorse sul taglio del costo del lavoro, sulle decontribuzioni per i neo assunti, nel distribuire i soldi alle famiglie per crescere i figli. Abbiamo fatto questa seconda scelta perché secondo noi è un moltiplicatore maggiore”. Così il premier Giorgia Meloni in un’intervista al Tg1.