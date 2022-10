Governo: Meloni, ‘lotta a proventi mafia, villa del boss diventi caserma carabinieri o scuola’

Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “La criminalità mafiosa si combatte colpendo i proventi delle attività illecite, oggi la frontiera è togliere ai clan” le risorse e i beni “e fare in modo che la villa del boss diventi la stazione dei carabinieri o una scuola. Oggi in gran parte” questi beni “non sono utilizzabili: spero ci si possa lavorare insieme. Spero che anche sul carcere ostativo ci si voglia dare una mano. Non è un tema di retorica quello della lotta a mafie ma va affrontato con temi concreti”. Così la premier Giorgia Meloni, nella replica in Aula a Montecitorio.