Governo: Meloni lunedì a Riga, da martedì a Vilnius per vertice Nato

Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Settimana all’insegna degli impegni internazionali per la premier Giorgia Meloni. Lunedì prossimo la presidente del Consiglio sarà a Riga, in Lettonia, dove alle 17.20 è in agenda un incontro con il primo ministro Arturs Krisjanis Kariņs. Alle 19.15, Meloni si recherà inoltre alla Base militare di Camp Adazi per una visita al personale italiano schierato nell’ambito della missione NATO. L’indomani, martedì 11 luglio, volerà a Vilnius, in Lituania, dove si fermerà fino a mercoledì per prendere parte ai lavori del Vertice Nato.