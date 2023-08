Governo: Meloni, ‘mamma premier? Tante rinunce, faccio salti mortali’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – Da mamma premier “le rinunce sono tante, sicuramente. A volte mi manca la quotidianità, le piccole cose, anche le più semplici. La mia vita è sempre stata una gara contro il tempo, ma ora lo è come mai prima. Per questo faccio ogni giorno i salti mortali per comprimere al massimo la mia folle agenda e ritagliare più tempo possibile per stare con mia figlia Ginevra. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo e non possiamo permetterci il lusso di sprecarlo”. Così la premier Giorgia Meloni in un’intervista esclusiva al settimanale ‘Chi’, in edicola domani.