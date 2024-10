Governo: Meloni martedì vede Rutte, venerdì a Milano per festival 2 ruote

31 Ottobre 2024

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – Settimana ricca di appuntamenti per la premier Giorgia Meloni, che lunedì, 4 novembre, sarà all’Altare della Patria per la Cerimonia di deposizione di una corona sulla Tomba del Milite Ignoto da parte del Capo dello Stato, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Martedì la presidente del Consiglio vedrà alle 11.30 il Segretario generale della NATO, Mark Rutte, alle ore 17 l’incontro con le sigle sindacali sul disegno di legge di bilancio. Mercoledì 6 novembre, alle 10:30, Meloni sarà al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dove interverrà al Gruppo Mondiale per l’Energia da Fusione (“World Fusion Energy Group”). Giovedì Meloni raggiungerà Budapest, il Puskàs Aréna, per partecipare al Vertice della Comunità Politica Europea (CPE), l’indomani, sempre a Budapest, prenderà parte alla Riunione informale dei Capi di Stato o di governo del Consiglio Europeo, quindi raggiungerà Milano, dove è attesa in visita alle ore 17 all’’81esima edizione di EICMA, Esposizione internazionale delle due ruote, in Fiera Milano Rho.