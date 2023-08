Governo: Meloni, ‘mia figlia in missione con me quando possibile, altri leader apprezzano’

Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – Non solo Joe Biden, anche gli altri leader del mondo apprezzano la presenza della piccola Ginevra al fianco della premier Giorgia Meloni, durante alcune delle sue missioni internazionali. Oltre al Presidente statunitense infatti, “anche molti altri leader, nei vari viaggi nei quali l’ho portata, hanno mostrato la loro attenzione e simpatia. Dal primo ministro giapponese, Fumio Kishida, a quello indiano, Narendra Modi, fino ai leader europei”. A rivelarlo è la stessa presidente del Consiglio, in un passaggio dell’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ nel numero in edicola oggi.

“Durante l’ultimo Consiglio europeo, per esempio – racconta Meloni -, Ginevra è andata al parco giochi con la figlia di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, mentre noi eravamo in riunione e ci scambiavamo foto delle bambine”.

“Alla fine – osserva la premier – abbiamo tutti gli stessi problemi. Padri e madri costretti troppo a lungo a stare lontano dai loro figli, che cercano di fare del loro meglio per compensare quell’assenza o per limitarla al massimo. E’ per questo che tutte le volte che lo ritengo possibile porto Ginevra, sia per stare un po’ più insieme sia per farle vivere nuove esperienze. Con lei al mio fianco mi sento più forte”.