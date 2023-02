Governo: Meloni, ‘noi isolati? Miglior ministro Esteri è stato Berlusconi’

Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Dicevano che saremmo stati isolati nel mondo e in Europa, ma vedete… io penso che il miglior ministro degli esteri che questa Nazione abbia avuto si chiama Silvio Berlusconi”. Così il premier Giorgia Meloni, intervenendo al Teatro Dal Verme di Milano a un’iniziativa per Attilio Fontana presidente, con lo stesso Berlusconi presente in platea.

“Dicevano ‘l’Italia con Meloni sarà isolata a livello internazionale’. Dicono, ‘oh le rivolgono la parola alla Meloni, le stringono la mano’. Io sono andata in Europa e ho detto ‘guardatemi, non ho le antenne, non sono verde’. Ma la questione è che noi dimentichiamo di essere l’Italia, tutti hanno bisogno di noi”.