Governo: Meloni, ‘non mi risparmierò finché popolo me lo chiederà’

19 Aprile 2024

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “E’ una boccata d’ossigeno tornare in piazza e raccogliere il vostro entusiasmo, trasformarlo in benzina per portare avanti il lavoro difficile che stiamo portando avanti. Per noi è importante sapere che c’è entusiasmo, io questo lavoro lo farò finché il popolo me lo chiederà, non mi risparmierò, non dubitate, andrò avanti per amore della mia nazione”. Così la premier Giorgia Meloni, dal palco di Potenza per la chiusura della campagna elettorale di Vito Bardi.