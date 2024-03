Governo: Meloni, ‘non potevamo più permetterci di non spendere tutti fondi coesione’

Marzo 8, 2024

Pordenone, 8 mar. (Adnkronos) – Nella precedente programmazione sui fondi di coesione “su 126 miliardi disponibili erano stati spesi 46 miliardi. Non potevamo più permettercelo”, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Teatro Verdi di Pordenone per la firma dell’accordo di sviluppo e coesione con il Friuli Venezia Giulia. Obiettivo del governo era “cercare di garantire che le risorse venissero spese per le priorità, non per cose secondarie”, per questo, ha sottolineato la presidente del Consiglio, “abbiamo inserito norme per garantire che questi soldi arrivino tutti a terra”.