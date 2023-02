Febbraio 16, 2023

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Il premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, non sarà sabato a Monaco alla 59esima conferenza per la sicurezza che si apre venerdì e proseguirà fino a domenica prossima. Il presidente del Consiglio era attesa nella mattinata di sabato, anche se da Palazzo Chigi non era mai giunta la conferma definitiva della sua presenza.