Governo: Meloni non sarà a P.Chigi per Cdm, presiede da casa per motivi salute (2)

Febbraio 16, 2023

(Adnkronos) – L’agenda del premier, che era rientrata ieri a Palazzo Chigi dopo un’assenza di due giorni dovuta sempre a motivi di salute, ha subito nelle ultime ore degli stravolgimenti: domani, infatti, non vedrà più la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che avrebbe dovuto incontrare alle 11.30 nella sede del governo. Sabato, inoltre, Meloni era attesa alla 59esima conferenza per la sicurezza a Monaco, ma non sarà nel capoluogo bavarese dove ci saranno, tra gli altri, la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, il Presidente francese Emmanuel Macron, la vicepresidente degli States Kamala Harris, il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak.