Febbraio 16, 2023

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Il premier Giorgia Meloni non sarà al Consiglio dei ministri, al via tra pochi minuti a Palazzo Chigi: presiederà la riunione da casa. Lo si apprende da fonti di governo. L’assenza -oggi il presidente del Consiglio non è mai arrivata a Palazzo Chigi- sarebbe dovuta a motivi di salute. (segue)