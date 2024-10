Governo: Meloni, ‘orizzonte di legislatura, vorrei dialogo con sinistra ma è dura’**

27 Ottobre 2024

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Chi viene scelto dal popolo per governare deve poterlo fare con un orizzonte di legislatura”. Così Giorgia Meloni nel nuovo libro di Bruno Vespa in uscita il 30 ottobre (Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse l’Europa).

“Vorrei il dialogo – dice il premier a Vespa – ma così la vedo dura. Poi, comunque, dovrebbe far sorridere che un partito che si definisce democratico dica che devi passaresui loro corpi per rafforzare la democrazia in Italia. Ormai non mi stupisco. Mi prendo serenamente gli attacchi della sinistra perché ho l’ardire di sostenere che gli italiani dovrebbero avere il diritto di eleggere direttamente il presidente del Consiglio togliendo questo potere alle dinamiche del palazzo”