Governo: Meloni, ‘orizzonte legislatura unico che mi interessi’

Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “L’orizzonte che ho davanti è quello di legislatura ed è l’unico che mi interessi”. Così la premier Giorgia Meloni in un passaggio della lunga intervista al settimanale Chi in edicola.

“Certo – va avanti la presidente del Consiglio – in questi primi mesi sono tante le cose che abbiamo già fatto e le riforme che abbiamo avviato. Penso alla delega fiscale, provvedimento atteso da 50 anni con il quale vogliamo abbassare le tasse, premiare chi produce di più e avere un occhio di riguardo per le famiglie e i più fragili. Ma penso anche a quello che abbiamo fatto con il decreto Lavoro, al taglio del cuneo fiscale, che consentirà di mettere fino a 100 euro in piu’ nelle tasche dei lavoratori, e al superamento del Reddito di cittadinanza, per aiutare chi ha davvero bisogno e permettere a chi e’ nelle condizioni di lavorare di formarsi e di trovare una nuova occupazione”.

“E poi – rimarca ancora – le tante misure previste a sostegno del nostro tessuto economico e produttivo, per difendere il made in Italy e le nostre eccellenze, per aiutare i nostri giovani a realizzare il loro desiderio di mettere su famiglia”.