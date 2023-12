Governo: Meloni, ‘passeggiata a mercatino Natale, tento sentirmi persona normale’

Dicembre 7, 2023

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “Io amo molto i mercatini di Natale. Poi farò una passeggiata qui, al mercatino di Asti, per tentare di sentirmi una persona normale ogni tanto…”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ad Asti, dove è arrivata per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione con la regione Piemonte.