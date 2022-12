Governo: Meloni, ‘porte sempre aperte a chi ha cuore futuro Italia’

Dicembre 2, 2022

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Liberare le energie migliori di questa nazione è tra le sfide più impegnative che abbiamo davanti. Per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, abbiamo bisogno anche di fare squadra. Le porte di questo governo sono e saranno sempre aperte al contributo e alle proposte che arriveranno dai corpi intermedi, dalle categorie produttive, dai mondi economici e produttivi, dai think tank, dalle istituzioni culturali e da tutti coloro che hanno a cuore il futuro di questa nazione. In questo ci stiamo impegnando, noi con voi”. Così il premier Giorgia Meloni, chiudendo il video di saluto inviato alla convention della Fondazione Guido Carli sull’energia in programma oggi a Villa Blanc, a Roma.