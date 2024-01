Governo: Meloni, ‘qualcuno pensava di dare le carte, in Stato normale no condizionamenti’

Gennaio 4, 2024

Roma, 4 gen (Adnkronos) – “Penso che qualcuno abbia pensato di poter dare le carte, penso che non debbano esserci questi condizionamenti. L’ho visto accadere, vedo degli attacchi, ma non sono una persona che si spaventa facilmente. Cedo lo stiano capendo in parecchi. Penso sia cento volte meglio andare a casa. Hanno a che fare con la persona sbagliata. Probabilmente accadrà ovunque, ci sono persone che pensano di poter indirizzare le scelte. Ma le scelte, se io faccio il presidente del Consiglio, le faccio io”. Lo ha detto Giorgia Meloni.