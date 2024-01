Governo: Meloni, ‘rapporto con alleati ottimo, quando c’è problema se ne parla’

Gennaio 4, 2024

Roma, 4 gen (Adnkronos) – “Il rapporto con gli alleati è un ottimo rapporto, a livello di Cdm, di maggioranza. Non che non abbiamo i nostri dibattiti interni, lo vedete. Il punto è che quando abbiamo un problema ci mettiamo seduti fino a quando non lo abbiamo risolto. La compatezza della maggioranza si vede dalla velocità con cui opera. Anche la manovra approvata senza fiducia è un segno di compattezza del governo”. Lo ha detto Giorgia Meloni.