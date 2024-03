Governo: Meloni, ‘record in lotta a evasione, abbiamo cambiato mentalità’ (2)

Marzo 5, 2024

(Adnkronos) – Il governo, per Meloni, ha lavorato per mettere le basi a “un rapporto tra fisco e contribuente dove il contribuente non è suddito ma cittadino, ed è messo in condizione, se ha difficoltà, di essere ascoltato: tutto quello che lo Stato e il fisco possono fare per andare incontro a chi è in difficoltà lo farà, ma se mi vuoi fregare per forza io ti devo venire ad acchiappare. Io volevo uno Stato che non merita di essere aggirato”.