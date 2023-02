Governo: Meloni, ‘risposte strutturali perché ha orizzonte lungo’

Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Finiamo alle 9 così…”. Frena con una battuta l’entusiasmo del teatro Dal Verme di Milano, dove è arrivata per un evento per Attilio Fontana presidente, la premier Giorgia Meloni. “Vedete – esordisce – questo entusiasmo e le parole che hanno speso prima di me Maurizio” Lupi, “Matteo” Salvini e “Silvio” Berlusconi raccontano senza timore di smentita una verità diversa da quella che altri raccontano ogni giorno. Leggendo la rassegna scopro che ho litigato, imbavagliato, frustato un ministro piuttosto che un altro, sto sempre a litigare. Poi nel lavoro quotidiano che faccio, io vedo un clima completamente diverso. Quel che stiamo raccontando stasera, è una realtà che alcuni non vogliono vedere. Non solo che noi stiamo governando con coesione e compattezza e consapevolezza del ruolo, ma che continueremo a leggere poco per i prossimi 5 anni”.

Per Meloni, il governo sta dando “risposte strutturali perché ha un orizzonte lungo, quel che è mancato all’Italia in questi anni. La grande velocità e la capacità di concretezza” del suo esecutivo dimostrano che “la coalizione è compatta e ha visione comune. Questo perché noi quando ci andiamo al governo ci andiamo a realizzare il programma chiesto da italiani. Ed è quel che stiamo facendo”.