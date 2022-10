Ottobre 21, 2022

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Al Colle per l’incarico Giorgia Meloni cambia non solo acconciatura -capelli sciolti e piastrati- ma anche scarpe: sempre decollété ma con tacco più alto, 12, dorato. Il look per il resto rimane invariato: tailleur blu e camicia di seta in tinta.