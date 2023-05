Governo: Meloni, ‘Salvini? Clima in Cdm ottimo, non vedo rivalità’

Maggio 26, 2023

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Alle elezioni europee ci presenteremo “governando bene” perché “è un vantaggio per tutti. Lo dico senza polemica: il clima che noi respiriamo in Cdm e tra partiti di maggioranza è un ottimo clima e quella rivalità di cui leggo nella narrazione, nel racconto politico, io non la vedo”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, intervenendo al Festival dell’Economia di Trento in videocollegamento e rispondendo a chi le chiede della presunta rivalità con Matteo Salvini sul tema delle riforme.