Governo: Meloni, ‘sarà anno riforme, stop ribaltoni e giochi palazzo’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Quello che viene sarà l’anno delle riforme con cui intendiamo cambiare l’architettura istituzionale della Nazione, per dare agli italiani la possibilità di scegliere da chi farsi governare, di evitare ribaltoni, giochi di palazzo e garantire la stabilità dei governi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Festival delle Regioni e delle Province autonome a Torino.

“Perché – ha proseguito – quando l’orizzonte è di un anno e mezzo è normale che non si riesca a seguire una strategia. Nei primi 20 anni del millennio in Italia ci sono stati 11 premier, in Francia quattro presidenti, in Germania tre cancellieri, e Francia e Germania crescevano”.

“Quando non si ha stabilità non si riesce a lavorare su quello che non torna immediatamente in termini di consenso”. “Dunque “l’auspicio” per un confronto basato sul merito e non su pregiudizi o preconcetti ideologici”.