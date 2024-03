Governo: Meloni scherza, ‘Fitto ha cordoni borsa, tocca trattarlo bene…’

25 Marzo 2024

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Il ministro Fitto è quello che ha in mano i cordoni della borsa, tocca trattarlo bene…”. Così scherza la premier Giorgia Meloni, a Potenza per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Molise.