Governo: Meloni scherza, ‘Puglia tra mete preferite anche se nemica dieta’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Sono riuscita a ritagliarmi qualche giorno di vacanza. Dovevo riuscirci. Sono più di due anni che non mi fermo e, a un certo punto, la stanchezza eccessiva rischia di farti perdere lucidità e concentrazione. Poi si sa che la Puglia è una delle mie mete preferite, se non fosse che è la principale nemica delle mie diete. E’ un ponte naturale tra Occidente e Oriente, per questo il governo l’ha scelta per ospitare i lavori del G7 nel 2024”. Così la premier Giorgia Meloni in un’intervista esclusiva al settimanale ‘Chi’, nel numero in edicola domani.