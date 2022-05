Governo: Meloni, ‘se Conte lascia maggioranza speriamo elezioni, noi non daremo voti’**

Maggio 28, 2022

Manduria (Ta), 28 mag. (Adnkronos) – Se Giuseppe Conte decidesse di lasciare la maggioranza “speriamo” che ci siano le elezioni, “la crisi internazionale può durare pure anche dieci anni, che facciamo?” Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, rispondendo a Bruno Vespa all’iniziativa ‘Forum in Masseria’. “Sulla vicenda internazionale -ha spiegato la leader di Fdi- credo che questa sia la collocazione dell’Italia, ma se domani chiedessero a me i voti che mancano alla maggioranza per tenere in piedi il Governo se li possono scordare”.