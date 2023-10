Governo: Meloni, ‘sento peso responsabilità, per esserne all’altezza no a personalismi’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “A Palazzo Chigi c’è una sala dove sono esposti i ritratti di tutti i presidenti del Consiglio. Il primo è quello di Cavour, poi c’è l’ultimo… Quando passo davanti a quella carrellata di storia, sento addosso il peso della responsabilità che si porta sulle spalle nel guidare una nazione come l’Italia, nel guidare una nazione come la nostra. Bisogna ricordarsi che si è eredi di una storia straordinaria, esserne all’altezza è difficilissimo, non consente leggerezza, superficialità, né personalismi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Festival delle Regioni in corso a Torino.

“Non siamo più nel Risorgimento, ma penso che lo spirito e il coraggio di quei giovani ribelli che hanno fatto l’Italia possano essere il carburante più performante che possiamo mettere nella nostra macchina. E che quei sentimenti, nonostante i nostri limiti, possano essere quel che ci muove e che tutti ricordiamo che facciamo parte di una grande comunità e che si vince e si perde tutti insieme”, ha detto ancora Meloni invitando le Regioni ad affrontare “uniti le sfide che abbiamo davanti”.