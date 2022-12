Governo: Meloni, ‘senza quello che ci portiamo dietro, non possiamo vincere sfide’

Dicembre 19, 2022

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Io sono molto contenta di essere qui per questa cerimonia perchè ho riflettuto sui tanti significati che sono raccolti in questa celebrazioni e penso che occorra dare a questi insegnamenti la massima divulgazione”. Così la premier Giorgia Meloni al Museo ebraico di Roma per lacerimonia di accensione della Chanukkià.

“La storia di questa festa è una festa di coraggio, di un popolo che difende la sua identità, tradizioni, fede”, cose che al momento “vengono considerate troppe spesso un ostacolo o un nemico. Io penso che senza quello che ci portiamo dietro, noi non possiamo avere nè la forza nè la consapevolezza per affrontare sfide che abbiamo di fronte”.