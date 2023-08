Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago, (Adnkronos) – “Siamo solo all’inizio, c’è tantissimo da fare. A partire dal capitolo giustizia e dalla riforma costituzionale, che considero la madre di tutte le riforme per dare maggiore stabilità, autorevolezza e velocità alle nostre istituzioni”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al settimanale ‘Chi’ in edicola oggi.