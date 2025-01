Governo: Meloni, ‘tra punti forza capacità dialogo con tutti, Italia ha invertito rotta’

3 Gennaio 2025

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “C’è una grandissima, e ritrovata, fiducia da parte degli investitori e dei mercati nei confronti del Sistema Italia. Abbiamo registrato il record nella richiesta per i nostri titoli di Stato, lo spread è nettamente inferiore rispetto a quando ci siamo insediati, la Borsa Italiana ha toccato il record e le agenzie di rating hanno migliorato il loro giudizio. Quelli che qualcuno sperava fossero i punti deboli di questo governo sono diventati dei punti di forza”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a ‘7’, settimanale del ‘Corriere della Sera’. “Certo, questo non significa che in Italia vada tutto bene e che la totalità dei problemi sia stata risolta, ma – per la premier – l’inversione di rotta c’è. Detto questo, sono comunque convinta che dobbiamo e possiamo fare sempre di più e meglio”.

Meloni rimarca tra i “punti di forza di questo governo” “la capacità di dialogare con tutti. In questi due anni abbiamo rafforzato le nostre tradizionali alleanze, ma abbiamo anche aperto canali di confronto con partner con i quali prima si parlava poco o con cui i rapporti erano meno intensi. E questo è un grande valore, che permette all’Italia di diversificare la sua proiezione geopolitica e geoeconomica. Pensate al nuovo partenariato che abbiamo instaurato con l’India -cita a mo di esempio-: fino a pochi anni fa lì c’era persino il divieto sulle imprese italiane, ora i nostri rapporti sono completamente cambiati, e questo ci sta offrendo grandi opportunità in campi prima inesplorati. Dalle interconnessioni economiche allo sviluppo dei biocarburanti”.