Ottobre 27, 2022

(Adnkronos) – In giornata sono arrivati a Palazzo Chigi anche l’attuale responsabile economico di Fdi, Maurizio Leo, dato per favorito come ‘vice’ proprio di Giorgetti, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone e il responsabile per le politiche europee, Raffaele Fitto.