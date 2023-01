Gennaio 5, 2023

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – E’ in programma lunedì un incontro tra la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che sarà a Roma per la presentazione del volume “La saggezza e l’audacia” con i discorsi di David Sassoli. Martedì invece la presidente del Consiglio vedrà a pranzo il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, impegnato in un tour in vista del G7.