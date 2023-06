Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Io vivo sempre a casa mia. Non ci penso per niente…”. Così la premier Giorgia Meloni, nell’intervista a Quarta Repubblica in onda questa sera su Rete quattro, risponde a chi le chiede se stia prendendo in considerazione l’ipotesi di trasferirsi a vivere a Palazzo Chigi.