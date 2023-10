Governo: Mirabelli (Pd), ‘debolezza festeggiare anniversario attaccando opposizione’

Ottobre 23, 2023

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Festeggiare l’anniversario del proprio governo raccontando quanto sia cattiva e pregiudiziale l’opposizione e vantandosi di aver avuto la capacità di resistere all’assalto di nemici non meglio identificati, è un evidente segno di debolezza. Un governo dovrebbe “festeggiare” vantando risultati concreti ottenuti per gli italiani ma, purtroppo, in assenza di essi non si sa far altro che trovare qualcuno a cui dare la colpa della propria incapacità”. Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo Pd al Senato.