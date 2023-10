Governo: Mirabelli (Pd), ‘polemiche sul nulla per coprire problemi a cui non danno risposta’

Ottobre 2, 2023

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “In queste settimane i vertici del Governo italiano stanno denunciando quotidiani attacchi provenienti da ogni parte. Il ministro Salvini, a fronte dell’incapacità di frenare gli sbarchi ormai raddoppiati rispetto allo scorso anno, denuncia un complotto internazionale e lo definisce addirittura un atto di guerra senza chiarire chi sarebbe il responsabile. (…) Giorgia Meloni denuncia un complotto, evidentemente inesistente, della sinistra per far fallire il suo Governo e realizzare un Governo tecnico, che il Pd in primis ha escluso di voler sostenere dichiarando che, di fronte a una crisi di Governo, l’unica strada sarebbero le urne”. Lo scrive il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato su Huffington Post.

“È evidente che questa volontà di alimentare polemiche sul nulla, denunciare complotti improbabili e inventare nemici da combattere è una strategia utile a nascondere i problemi reali degli italiani che questo Governo non riesce ad affrontare ma, al tempo stesso, rischia di fare danni, mettendo in discussione principi costituzionali e rapporti internazionali (…) l tentativo di parlare d’altro e non dei problemi degli italiani non può e non potrà nascondere bisogni concreti, realtà che hanno bisogno di risposte che non possono essere nascoste”.