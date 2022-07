Luglio 20, 2022

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Siamo d’accordo sul patto proposto da Draghi e siamo ancora più convinti di prima”. Così il vice presidente dei senatori del Pd, Franco Mirabelli, intervenendo in aula al Senato. “Tutti dovrebbero fare lo stesso, dire con chiarezza se si condivide o no questa proposta. Tutti dobbiamo avere la responsabilità di dire sì o no. Non è serio inventare altre strade o altre soluzioni”.