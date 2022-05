Governo: Molinari-Romeo, ‘da Pd nessuna lezione, vogliamo ridurre tasse e burocrazia’

Maggio 23, 2022

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Dal Pd nessuna lezione. La Lega ha scelto di stare in questo Governo per ridurre le tasse e per snellire la burocrazia che paralizza il Paese. Grazie al nostro lavoro, ad esempio, i risparmi degli italiani e la casa non saranno toccati come invece avrebbero voluto Pd e M5S. Queste sono le nostre priorità. Se altri intendono perdere tempo per farsi una legge elettorale ad hoc o per portare avanti lo Ius soli o il ddl Zan, è evidente che antepongono i loro interessi di parte a quelli degli italiani”. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.